Появившись в столице ОАЭ в сентябре, Yango (заграничный такси-бренд Яндекса) занял 4% или 8%, по данным разных источников, рынка перевозок пассажиров такси, отняв часть доли у местного Uber. Bloomberg утверждает, что Yango пользуются не только переехавшие в Дубаи россияне, но и местные жители. Компания добилась этого с помощью мощных рекламных кампаний.

"Огромные красные биллборды, рекламирующие Yango, месяцами доминировали на части главной магистрали Дубаи". В январе логотип размещался на самом высоком здании в мире, небоскрёбе Бурдж Халифа - в это же время в городе пошли премьерные показы нового фильма Гая Ритчи, в продюссировании которого участвовал Яндекс ("одним из продюсеров картины стала гендиректор «Яндекс.Студии» и директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук".)

Глава эмиратского Яндекса Ислам Абдул Карим рассказал прессе, что количество поездок Yango растёт на 20% в месяц. Yango уже запустила службу курьерской доставки для местных сервисов.

Yango уже работает в восьми странах и недавно начал в тестовом режиме осваивать ещё девять, включая Гватемалу, Перу, Намибию, Мозамбик и Алжир.