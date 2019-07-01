Колдунщики Яндекса надоели 2ГИС, Avito, ivi, Profi, Кассиру.ру и ЦИАНу


2ГИС, Avito, ivi, Profi и ЦИАН потребовали от Яндекса равного доступа к интерактивным ответам. Сейчас поисковик предпочитает выдавать предложения собственных «Я.сервисов» выше обычных результатов. «Колдунщики» могут нарушать законы о конкуренции, так как купить аналогичное премиальное размещение независимые сервисы не могут. Свои претензии к Яндексу компании-конкуренты сформулировали в специальной записке, сообщили «Ведомости». Билетный оператор «Кассир.ру» по аналогичному поводу предпочёл обратиться в ФАС.

TheQuestion: что есть Яндекс? TheAnswer: это замкнутый на себя портал, а не генератор трафика → Roem.ru

Яндекс традиционно предпочитает замыкать посетителя внутри собственной экосистемы, но не работать генератором посещений для независимых от Яндекса сервисов. У некоторых Я.сервисов это происходит всегда. Часть сервисов лишь экспериментируют. Так зимой 2019 поисковик предлагал ссылку на собственный магазин Яндекса (и Сбербанка) «Беру!» вместо ссылки на «Маркет» — на поисковик с предложениями конкурентов «Беру!». Купить аналогичную ссылку-строчку над главной поисковой строкой Яндекса конкуренты не могут.

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Фильмы из собственного КиноПоиска Яндекса, начинающие воспроизводиться автоматически, вытеснили аналогичные записи или ссылки на конкурирующие площадки.

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Если при поиске музыки, Google, предлагает выбрать для прослушивания собственную площадку, Deezer, Spotify — Яндекс предлагает собственную Яндекс.Музыку.

Злоупотребления доминирующим положением на рынке систем поиска могут быть предметом расследования. Так летом 2017 года Еврокомиссия оштрафовала структуры Google на €2,42 млрд за то, что в начале результатов поиска отображались товары только собственного Google Shopping.

  • Avito не устраивает «колдунщик» с предложениями Авто.ру (сервис Яндекса), который появляется в ответах на запрос «купить авто».
  • ЦИАНу мешают «колдунщики» Яндекс.Недвижимости.
  • Profi.ru — интерактивные ответы Яндекс.Услуг
  • 2ГИС — Яндекс.Карт
  • Кинотеатр ivi недоволен размещением фильмов из КиноПоиска (сервис Яндекса).

Пресс-служба Яндекса сослалась на мировую практику (не упоминая, чем она закончилась для Google):

Использование интерактивных ответов является общепринятым отраслевым стандартом, характерным для поисковых систем во всём мире.

В «Яндексе» интерактивные ответы формируются на основании данных о взаимодействии пользователей со страницей результатов поиска, не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов в органической выдаче.

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Добавить 2 комментария

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    Dmitry111

    Если написать в яндексе «Купить авто», то выпадает ссылка на авито.
    Если же в авито написать «Купить авто», то ссылки на яндекс нет.
    Вопрос кто плохой яндекс или авито?

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    Лариса Богачева Интернет-форум ПРОНедвижимость

    Записка — это замечательно! Солидно и весомо! Они ее прямо так в Яндекс отнесли?)))
    Видимо, крупняки начали мести по амбарам, сусекам и поисковым сервисам в поиске бесплатных целевых посетителей. Можно запасаться попкорном…

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