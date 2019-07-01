2ГИС, Avito, ivi, Profi и ЦИАН потребовали от Яндекса равного доступа к интерактивным ответам. Сейчас поисковик предпочитает выдавать предложения собственных «Я.сервисов» выше обычных результатов. «Колдунщики» могут нарушать законы о конкуренции, так как купить аналогичное премиальное размещение независимые сервисы не могут. Свои претензии к Яндексу компании-конкуренты сформулировали в специальной записке, сообщили «Ведомости». Билетный оператор «Кассир.ру» по аналогичному поводу предпочёл обратиться в ФАС.

Яндекс традиционно предпочитает замыкать посетителя внутри собственной экосистемы, но не работать генератором посещений для независимых от Яндекса сервисов. У некоторых Я.сервисов это происходит всегда. Часть сервисов лишь экспериментируют. Так зимой 2019 поисковик предлагал ссылку на собственный магазин Яндекса (и Сбербанка) «Беру!» вместо ссылки на «Маркет» — на поисковик с предложениями конкурентов «Беру!». Купить аналогичную ссылку-строчку над главной поисковой строкой Яндекса конкуренты не могут.

Фильмы из собственного КиноПоиска Яндекса, начинающие воспроизводиться автоматически, вытеснили аналогичные записи или ссылки на конкурирующие площадки.

Если при поиске музыки, Google, предлагает выбрать для прослушивания собственную площадку, Deezer, Spotify — Яндекс предлагает собственную Яндекс.Музыку.

Злоупотребления доминирующим положением на рынке систем поиска могут быть предметом расследования. Так летом 2017 года Еврокомиссия оштрафовала структуры Google на €2,42 млрд за то, что в начале результатов поиска отображались товары только собственного Google Shopping.

Avito не устраивает « колдунщик» с предложениями Авто.ру ( сервис Яндекса), который появляется в ответах на запрос « купить авто».

колдунщик» с предложениями Авто.ру сервис Яндекса), который появляется в ответах на запрос купить авто». ЦИАНу мешают « колдунщики» Яндекс.Недвижимости.

колдунщики» Яндекс.Недвижимости. Profi.ru — интерактивные ответы Яндекс.Услуг

2ГИС — Яндекс.Карт

Кинотеатр ivi недоволен размещением фильмов из КиноПоиска ( сервис Яндекса).

Пресс-служба Яндекса сослалась на мировую практику (не упоминая, чем она закончилась для Google):