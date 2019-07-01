Минтранс разработал законопроект об онлайн-агрегаторах совместных поездок на автомобилях, крупнейшим из них является BlaBlaCar. Проект запрещает использовать наличные для расчёта с водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка, сообщил «Коммерсант». Рассмотрение законопроекта продлится до 25 июля, дата возможного внесения в Думу не определена.