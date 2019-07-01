Минтранс разработал законопроект об онлайн-агрегаторах совместных поездок на автомобилях, крупнейшим из них является BlaBlaCar. Проект запрещает использовать наличные для расчёта с водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка, сообщил «Коммерсант». Рассмотрение законопроекта продлится до 25 июля, дата возможного внесения в Думу не определена.
Летом 2018 года BlaBlaCar предложил Правительству РФ (в лице Минтранса) разработать правила совместных поездок после того, как компанию обвинили в нелегальных перевозках без лицензии.
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Ну реально я бы не согласился везти незнакомых людей ради «экономии на бензине». Очевидно же что это прикрытие «нелегальных» перевозчиков. Ну или неадыкватов.
Мне по приколу было возить, но быстро надоело.
Инициатива бездарная и тупая. Сразу видно, что чувак ни одной поездки Блаблакаром не проводил и сам не ездил пассажиром.