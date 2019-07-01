Kaspersky Secure Connection «режет» трафик на запрещённые в РФ сайты, сообщая пользователям, что «данная страница недоступна», заметила Роскомсвобода.

В марте 2019 Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов требования подключиться к российской системе фильтрации доступа к заблокированным ресурсам. Все кроме Kaspersky Secure Connection Роскомназдору отказали. В конце июня Роскомнадзор решил, что никакого «интернет-наказания» за отказ от фильтрации ему не нужно — служба рассчитывает просто штрафовать VPN-сервисы, а не блокировать доступ на них. В силу регистрации практически всех VPN поставщиков за пределами РФ эти теоретические штрафы будет невозможно взыскать.