«Минус» юрлица в РФ: VPN Касперского начал блокировать доступ на запрещённые сайты


Kaspersky Secure Connection «режет» трафик на запрещённые в РФ сайты, сообщая пользователям, что «данная страница недоступна», заметила Роскомсвобода.

В марте 2019 Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов требования подключиться к российской системе фильтрации доступа к заблокированным ресурсам. Все кроме Kaspersky Secure Connection Роскомназдору отказали. В конце июня Роскомнадзор решил, что никакого «интернет-наказания» за отказ от фильтрации ему не нужно — служба рассчитывает просто штрафовать VPN-сервисы, а не блокировать доступ на них. В силу регистрации практически всех VPN поставщиков за пределами РФ эти теоретические штрафы будет невозможно взыскать.

VPN от Касперского стал блокировать сайты по реестру Роскомнадзора

Kaspersky Secure Connection «режет» трафик, сообщая пользователям, что «данная страница недоступна в РФ». Как и ожидалось, согласившийся выполнять требования федерального закона № 276-ФЗ VPN-сервис Kaspersky Secure Connection приступил к блокировке интернет-ресурсов, которые внесены в реестр за

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