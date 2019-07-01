Сегодня мой последний рабочий день в ОК и Mail.ru. Это были крутые 4,5 года в моей жизни.

Mail — это Alma Mater для меня и тысячи людей по всему миру, а ОК — это семья и до сих пор остаётся стартапом по своему духу. Нам с командой удалось поменять отношение рынка к компании, значительно вырастить выручку по рекламе, запустить много новых продуктов.

Я был счастлив быть частью этой невероятной команды!

Хочу сказать спасибо всем, с кем мне довелось поработать, особенно — Арсен Исрапилов, Антону Федчину, Alexey Kashevarov, Sergey Stavsky, Марина Краснова, Алексею Астафьеву, Zhbanova Anastasia, Egor Danilov, Anton Danilov, Сергей Томилов

Коммерческий отдел — Elina Isagulova, Ирина Алексеева, Максим Зенин, Яков Пейсахзон

myTarget — Дмитрию Зевелеву, Fedorchuk Yury, Дмитрий Кирноценский и Дмитрий Красуля

VK Team — Alexander Kruglov, Ирина Румянцева, Арсений Ашомко

Спасибо всем партнерам, и тем, кто поддерживал меня и команду!

В ближайшее время я немного отдохну, а позже поделюсь с вами планами.

P. S. Если у вас есть вопросы по ОК — то по пишите Платон Дубинин по вопросам коммерческих проектов в ОК или вашему контакту в коммерческом отделе, по вопросам PR и партнерств — Сергей Томилов, GR и спорт — Александр Володин, видео проекты — Vasiliy Bakanov.

Всем прекрасного лета!