ГК Headhunter уведомила SEC о возможном вторичном размещении ценных бумаг (американские депозитарные расписки) на $100 млн. Инвесторы компании могут продать свои акции на $721 млн. Подача документов не означает, что все эти действия будут предприняты, но даёт возможность к ним подготовиться.

Курс бумаг HHR на NASDAQ резко пошёл вниз после начала самоизоляции и «карантина» в России -- к середине марта она потеряла почти половину капитализации на начало марта. До «предкарантинного» уровня акции отросли после того, как 31 мая компания отчиталась о финансовых результатах и заявила, что в мае рынок труда начал восстанавливаться.

Ближайшие IPO российских технологических компаний ожидаются от «Яндекс.Такси», онлайн-кинотеатра Ivi и «Озона».

В июне Яндекс провёл допразмещение на Московской бирже и привлёк $800 млн. Банк ВТБ и структура Романа Абрамовича стали инвесторами Яндекса с акциями на $600 млн. На разделение активов со «Сбербанком» уйдёт около $570 млн, в результате у Яндекса без учёта расходов на размещение и комиссий появятся дополнительные $430 млн.