Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Петру Пирону и Евгению Пригожину, которые под угрозой пыток заставили потерпевшего отдать им 5 млн рублей и 99,7 биткоинов, а также другие криптовалюты на сумму 55,2 млн рублей по курсу на момент происшествия. Похищенные криптовалюты были «исключены из объема обвинения», возмещены должны быть только 5 млн рублей.

Из информации Банка России следует, что по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. С учетом положений ст. 209 ГК РФ, ст. 128 ГК РФ, ст. 158 УК РФ, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории РФ, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств.

К сомнительному статусу криптовалют апеллировал Петр Пирон, считая, что он украл только 850 тысяч. Вину он не признавал. В результате он получил на 2 года больше колонии строгого режима, чем Пригожин (10 и 8 лет соответственно), который вину признал, но утверждал, что потерпевший и сообщник его оговаривают.

После просмотра в судебном заседании видеозаписи Пригожин, ссылаясь на забывчивость, сообщил, что вину признает в рамках своей правовой позиции. Полагая, что его действия подлежат квалификации по ст. 330 УК РФ

Закон о цифровых финансовых активах в России хотят, но не могут принять уже второй год, несмотря на поручения Путина и Медведева из-за принципиальных разногласий участников процесса по вопросам их правового статуса и функционирования. Только после принятия закона в рамках российской юрисдикции сможет функционировать платформа оборота оцифрованных активов и коммодити Норникеля, в его принятии заинтересованы и другие организации российских бизнесменов, в чём их поддерживает правительство. Несколько недель назад председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект готов к принятию, государство и бизнес по нему договорились, но он всё равно нуждается в серьезной доработке.