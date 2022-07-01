Компания "Яндекс" отреагировала на пинки в сторону конкретно "Яндекса" и российского рынка труда для айтишников, отправив dev rel "Яндекса" Сергея Бережного рассказывать о том, как живёт и работает Яндекс прямо сейчас (про историю приглашения и записи авторы подкаста "Мы обречены" написали отдельный пост).

По сути, Бережной выступил заменой уехавшему в Киев Георгию Bobuk Бакунову, который внешней аудиторией воспринимался как евангелист "Яндекса".

Бережной рассказал следующее:

Яндекс сейчас:

Текущее состояние Яндекса — федерация бизнес-юнитов

Яндекс при Сегаловиче:

Было удивительно, что в компании на сотни человек личность Аркадия (Воложа) и Ильи (Сегаловича) действительно проникала внутрь организации, воздействовала на компанию, несмотря на то, что она была достаточно большой. Я бы не сказал, что Яндекс времён Сегаловича был персонализированной компанией. Внутри Яндекса не любят спекуляции на тему личности Ильи, очень болезненно воспринимают рассуждения типа «При Илье бы так не было», «Илья бы этого не допустил», потому что многие люди, прикрываясь образом Сегаловича, продвигают свою собственную повестку. Было влияние Сегаловича, но я не могу сказать, что оно на 100% определяло компанию.

Яндекс сейчас:

Раньше людей была сильно меньше в компании, и один человек себя проявлял более заметно. Одна из самых главных проблем текущего Яндекса — закрытость; я даю это интервью, чтобы показать какую-то информацию изнутри Яндекса. Люди, которые отвечают за внешний PR в Яндексе, просят внутри, чтобы мы (сотрудники Яндекса) не коммуницировали наружу без согласования с PR. Компания как организм обладает не теми же свойствами, что и отдельный человек; у человека может быть мнение по каким-то вопросам, у большой компании это часто так не работает — не может быть одного выраженного мнения, это будет плюрализм мнений. Поскольку мало людей коммуницирует наружу, никто не говорит о том, что в Яндексе хорошо; на это ещё наслаивается то, что отрицательные отзывы обычно громче, чем положительные. Если у человека всё хорошо, он не пойдёт писать об этом на Хабр.

Рассказал про уход важных сотрудников на примере Тони Самсоновой и Григория Бакунова

Тоня давно перемещалась внутри компании, искала себя, и её уход не был однозначно связан с последними событиями и с тем, что она не хочет себя ассоциировать с Яндексом. Для многих людей внутри Яндекса это выглядит как попытка прикрыть истинные причины ухода текущей повесткой. Григорий последние годы занимал более-менее номинальную должность и не то, чтобы сильно был вовлечён в дела компании. Его фигура не так воспринимается снаружи, как изнутри.

Закрытость Яндекса

Мне кажется, нам очень не хватает искренности (наружу), при том, что внутри компании искренность есть, атмосфера очень открытая. Получается несоответствие: внутри ты видишь открытую компанию, а снаружи это выглядит как чёрный ящик, из которого ничего не доносится. Хочется это изменить.

Этичность работы в Яндексе сейчас

Выбор примерно такой: заниматься развитием высокотехнологичных бизнесов или не заниматься. Учёные, которые делали какие-то исследования, которые привели к тому, что создалась ядерная бомба — можно ли говорить, что они занимались чем-то аморальным или нельзя? В моей системе ценностей есть понятия кармы, цели своего действия; одни и те же действия в зависимости от целей и намерений, создают совершенно разную карму. Важно погружение в контекст. Человек, находящийся внутри Яндекса, имеет чуть больше морального права судить зашквар или нет работать сейчас в Яндексе.

Мог ли Яндекс быть сильнее (в сложившейся ситуации)?

Мне кажется, что люди, которые аргументируют к тому, что «сражайся или умри» немного переоценивают степени возможностей компании. Можно это считать трусостью, но, наверное, у меня есть какое-то право об этом говорить понимая, силу компании, на что мы способны и что мы можем сделать. Мне не кажется, что идти с ножом против паровоза — правильный способ по расходования своей жизненной энергии. Мы (Яндекс) правда считаем, что можно стоять от этого в стороне, и чёрт возьми, у нас получалось достаточно много лет. У нас внутри очень много «параллельного мирка».

Яндекс и принятие сторон

Текущий консенсус внутри Яндекса — консолидировать разработчиков с разными взглядами (в том числе и политическими), если они готовы оставить их «за скобками» во время работы.

Гипотетический демарш Яндекса — возможен или нет?

Всё очень быстро закончилось бы. Яндекс попилили бы по кускам и рассовали бы по мало-мальски приемлемым местам.

Сотрудники из Украины в Яндексе сейчас

У нас работает достаточно большое количество людей из Украины. Каких-то кейсов саботажа я не знаю. У нас есть внутренний анонимный борд, и там очень много бурлений со всех сторон; мне кажется, очень хорошо, что он у нас есть — люди переносят в виртуальное пространство конфликты, которые могли бы происходить в опенспейсах, выпускают пар. Я знаю украинцев, которые работают в Яндексе, и они понимают, что такое Яндекс и что враг не здесь.

Яндекс как международная компания

Мы хотели бы нажать кнопку и быть действительно международной компанией, и, наверное, мы сожалеем, что не получилось это сделать быстро. Не могу сказать, что мы хотели бы разассоциироваться с Россией — у меня не складывается такое впечатление относительно среднестатистического яндексоида. У многих яндексоидов много патриотических чувств.

Что будет с Яндексом дальше?

Я надеюсь, что с Яндексом всё будет хорошо, что у нас будет устойчивый бизнес, состоящий из большого количества разнонаправленных продуктовых направлений, как здесь, так и снаружи.

Яндекс как фундамент для построения системы социального рейтинга

Мне кажется, что, если общество будет лучше и больше знать о сильных и слабых сторонах своих граждан, то в целом мы все выиграем, потому что будем действовать эффективнее как большой организм. То, что эту утопическую идею можно имплементировать самым извращённым и диким образом, я понимаю, но со своей стороны буду стараться сделать так, чтобы этого не случилось. Совсем не обязательно нас ждёт негативный сценарий.

Зарплаты в Яндексе и система бонусов

Мне кажется, что основной источник недовольств зарплатами в Яндексе — сложность системы компенсаций. У нас есть опционы. Общая идея в том, что наш компенсационный пакет чуть более сложен, чем деньги в конверте каждый месяц. Компенсация в Яндексе отличается тем, что, если ты работаешь долго, то ты получишь больше — это целевой факт. Мы специально выстраиваем нашу компенсацию таким образом, чтобы люди работали у нас долго, потому что мы верим, что большие и сложные вещи можно создать только с большим и серьезным погружением на достаточно большое время. Масштабы нашей компании и наишх продуктовых амбиций таковы, что у нас не имеет смысла работать недолго. Это проистекает из технологических реалий, ведь мы делаем сервисы на годы вперёд. Мы тратим много сил, чтобы понятно рассказать новичкам, как устроена наша система бонусов.

Собеседования, кадровая политика

Собеседования в Яндексе не на 100% описывают то, чем ты будешь заниматься на работе, но репрезентируют (для компании) возможности соискателя выполнять работу.

Яндекс конкурирует за лучшие кадры на глобальном рынке труда с лучшими компаниями в мире, поэтому наша система компенсаций должна быть сопоставимой и конкурентоспособной, так как для нас это вопрос выживания. Кадры — самый важный наш ресурс.

Яндекс не находится в ситуации, что людей, которые нам подходят, больше, чем нам нужно.

Элитарность работы в Яндексе

Одно из проклятий Яндекса — мы действительно объективно, измеримо в чём-то успешны технологически и продуктово, и это создаёт благоприятную почву для «ментального вируса» про элитарность и самоуверенность. Нам помогает то, что мы нанимаем много людей, и кадровый состав обновляется достаточно неплохо.

В большой компании тебе важен эффект перехода количества в качество. В большой компании важно получить профит от того, что много людей собрали вместе, поэтому более критичными становятся такие скилы, как умение вписаться в команду.

Яндекс.Практикума и Академия Яндекса

Яндекс.Практикум это относительно маленький совершенно независимый бизнес-юнит, над учебной программой которого работают отдельные люди, которые пришли работать конкретно в Практикум. Да, есть какое-то количество яндексоидов из других подразделений, но это не главный педагогический состав. «Академия Яндекса» (обучение бесплатное) больше нацелена на последующее трудоустройство в Яндекс, чем Практикум, который рассматривается именно как бизнес, edtech, хотя уже есть прецеденты, что выпускники Практикума попадают на работу в Яндекс.