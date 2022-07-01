Китайская Huawei резко активизировала наем сотрудников в свое российское подразделение. По данным портала HH.ru, число вакансий компании в России за первое полугодие увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (814 против 545). Среди прочего Huawei более чем втрое увеличила число вакансий в сфере продаж: если в прошлом году компания искала 27 сотрудников, в этом — уже 117.

Также российское подразделение Huawei активизировало поиск высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и связи (число вакансий выросло на 33%), специалистов по обслуживанию и инсталляции оборудования (на 186%), а также студентов и практикантов (на 132%). Также компания на 233% увеличила количество вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники.

В отличие от других зарубежных вендоров электроники и телекоммуникационного оборудования (Nokia, Cisco, Ericsson, HPE и др.), Huawei не объявляла об уходе с российского рынка, но фактически остановила поставки местным партнерам в марте. По словам собеседника в крупном дистрибуторе электроники, прямые продажи техники Huawei российским потребителям остаются замороженными: «На вопросы о том, какие дальнейшие действия компания будет предпринимать в России, представители Huawei отвечают китайскими пословицами об умении ждать».