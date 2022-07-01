Достаточно предсказуемо Nvidia урезала работу с россиянами. Речь идёт как о сервисах для облачных игр, так и о производителях суперкомпьютеров и компьютерного зрения (продукты Nvidia использовались в автопилоте "Яндекса", в суперкомпьютере "Сбера")

Ключевое в длинном тексте "Коммерсанта":

по словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами

Но процесс курощения россиян запущен и альтернативу западным поставщикам искать необходимо.