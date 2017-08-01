В июне Федеральная налоговая служба (ФНС) снова заблокировала расходные операции по семи банковским счетам нескольких компаний издательского дома ACMG Александра Федотова — «Арт ком медиа», которая является учредителем журналов SNC, Golf Digest, Objekt Russia, Interni, и «Медиа групп», учредитель Numero. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на базу данных «Банкинформ».

В марте 2017 года ФНС заблокировал счета «АС рус медиа», которая также входит в состав ИД Федотова и издает Forbes. По словам источника издания, расходные операции были приостановлены из-за невыплаты налогов с декабря прошлого года и долга в 5 млн рублей.

Весной страховая компания «РЕСО-гарантия» прекратила работу с ACMG из-за задержки платежей. Сотрудники компаний рассказывали о регулярных задержках зарплаты в SNC, Golf Digest и Numero и L’Officiel, и что эти издания являются убыточными, в отличие от Forbes.