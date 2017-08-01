Тизерные рекламные сети уже давно расползлись по Рунету и несколько приелись народу. Паблишеры стали жаждать «нативки» и «рекомендаций».

Первый непубличный релиз дал возможность избранным партнёрам Directadvert.ru попробовать Giraff.io на своих страницах полгода назад. Это продукт «три в одном» — паблишер устанавливает на страницу блок рекомендаций и решает, что ему больше хочется — зарабатывать деньги, приводить бесплатно новых посетителей или рекомендовать читателям материалы с его же сайта.

То есть вы можете сказать: хочу, чтобы 30% показов блока тратились на трансляцию коммерческой рекламы, 50% - на демонстрацию партнёрских материалов, чтобы получить новую аудиторию, а последние 20% - на рекомендации, дабы ещё сильней повысить глубину просмотра моего сайта.

Блок рекомендаций под статьёй настраивается отдельно под каждого паблишера

В придачу в Giraff.io есть аналитика, привязанная к деньгам. В ней-то и кроется самое интересное.

Статистикой по глубине проскролла или корректным подсчётом времени пребывания сейчас можно удивить только милых старичков, застрявших во временах прямоугольных счётчиков. А вот анализ заработка по срезам поможет узнать, кто из ваших авторов действительно приносит деньги в дом, а кто крутит спиннер на вейпе.

Такой отчёт наглядно демонстрирует, чьи материалы изучают долго и вдумчиво, прочитывают до конца, а потом кликают в рекламу с чувством глубокого удовлетворения. А можно заметить и скучную халтуру, которая заставляет читателя закрывать страницу и искать удовольствия на стороне.

По сложившейся традиции электронные СМИ закупают немало внешнего трафика, чтобы не только успешно продать его своим рекламодателям, но и нарастить собственную постоянную аудиторию. Чаще всего в рекламных сетях типа Directadvert.ru. Также в топе источников трафика традиционно гуляют поисковики и социальные сети.

Построив такой отчёт для вашего сайта, вы сможете решить, какая соцсеть — источник желторотых школьников, кто поставляет вам неплатёжеспособных пенсионеров, а откуда приходят люди, которые приносят вам доход. Будет ясно, стоит ли закупать контекст в «Яндексе» по бешеным ценам или лучше вкладываться в Google или FB.

В вашем отчёте будет видно, какой негодяй снижает глубину просмотра страниц и при этом не приносит дополнительного дохода, и станет понятно, каким рекламным сетям можно доверять.

В отличие от приевшихся систем анализа статистики, Giraff.io предоставляет паблишерам по-настоящему полезные отчёты — вышеописанных примеров вполне достаточно, чтобы продемонстрировать, как красиво работают привычные аналитические отчёты, когда они привязаны к реальным деньгам.