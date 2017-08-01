Российский венчурный фонд Maxfield Capital, фонды Episode 1 Ventures, 500 Startups и несколько британских бизнес-ангелов инвестировали €2,2 млн в британский сервис по продаже наборов с рецептами и специями по подписке SimplyCook. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Полученные средства пойдут на маркетинг и развитие технологий, в том числе — на мобильное приложение. В июне появилась новость о том, что Maxfield Capital вместе с партнерами инвестировал £1,2 млн в британский стартап Hubble, который занимается развитием рынка по сдаче в краткосрочную аренду офисов для бизнеса.