Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с министром коммуникаций Индонезии Рудиантара и обсудил способы блокировки нежелательного контента, в том числе переписки членов запрещённой группировки Исламское государство в мессенджере.

Сам индонезийский чиновник в своем Twitter описал только меню, представленное на встрече.

Makan siang dengan Pavel @durov CEO Telegram.

Nasi hijau, bakwan jagung, gurame goreng, sayur genjer, udang sambal 😊 pic.twitter.com/cGfxO6Fyo0 — Rudiantara (@rudiantara_id) August 1, 2017

Дуров уточнил, что речь шла о способах борьбы с пропагандой ИГИЛ.

In Jakarta, meeting with local teams brainstorming ways how to eradicate ISIS propaganda more efficiently. — Pavel Durov (@durov) August 1, 2017

Позже в беседе с агентством AP Рудиантара заявил, что договорился с Дуровым о том, что индонезийские власти «оставят доступ к Telegram для жителей страны». В середине июля 2017 года в СМИ появилась информация, что индонезийске власти намерены, а ближайшее время заблокировать Telegram.

Как позже пояснил сам Дуров, индонезийское минсвязи отправило команде Telegram список публичных каналов, публиковавших материалы террористов, но обработать этот список в Telegram не успели. Для исправления ситуации Дуров пообещал создать специальную команду модераторов со знанием языка и культуры. Также компания оперативно заблокировала каналы, которые упомянули власти страны.