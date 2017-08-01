Дуров поел с министром связи Индонезии и получил «амнистию» для Telegram


Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с министром коммуникаций Индонезии Рудиантара и обсудил способы блокировки нежелательного контента, в том числе переписки членов запрещённой группировки Исламское государство в мессенджере.

Сам индонезийский чиновник в своем Twitter описал только меню, представленное на встрече.

Дуров уточнил, что речь шла о способах борьбы с пропагандой ИГИЛ.

Позже в беседе с агентством AP Рудиантара заявил, что договорился с Дуровым о том, что индонезийские власти «оставят доступ к Telegram для жителей страны». В середине июля 2017 года в СМИ появилась информация, что индонезийске власти намерены, а ближайшее время заблокировать Telegram.

Как позже пояснил сам Дуров, индонезийское минсвязи отправило команде Telegram список публичных каналов, публиковавших материалы террористов, но обработать этот список в Telegram не успели. Для исправления ситуации Дуров пообещал создать специальную команду модераторов со знанием языка и культуры. Также компания оперативно заблокировала каналы, которые упомянули власти страны.

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