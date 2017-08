Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с министром коммуникаций Индонезии Рудиантара и обсудил способы блокировки нежелательного контента, в том числе переписки членов запрещённой группировки Исламское государство в мессенджере.

Сам индонезийский чиновник в своем Twitter описал только меню, представленное на встрече.

Дуров уточнил, что речь шла о способах борьбы с пропагандой ИГИЛ.

In Jakarta, meeting with local teams brainstorming ways how to eradicate ISIS propaganda more efficiently.

— Pavel Durov (@durov) August 1, 2017