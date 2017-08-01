Роскомнадзор перестал вести реестр блогеров из-за утратившего силу положения закона, который касается регулирования деятельности блогеров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В реестр было внесено больше 2 000 человек.

Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации, — также говорится на сайте Роскомнадзора.

30 июля Владимир Путин подписал законопроект о блокировках анонимайзеров и сервисов VPN, который подразумевал закрытие реестра. По мнению авторов проекта, регулирующие блоги положения обнаружили «свою неэффективность».

Закон, согласно которому сайты с посещаемостью более 3 000 пользователей в день должны быть внесены в соответствующий реестр ведомства, действовал в стране с августа 2014 года. Кроме того, закон разрешал блогерам подавать заявку на внесение их в список.