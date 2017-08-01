Мессенджер TamTam, разработкой которого занимается Mail.ru Group, запустил публичные и приватные чаты. Об этом «Роем!» сообщили в компании.

В публичный чат может быть включено до 20 000 пользователей приложения. Вступить в последний чат можно по названию через поиск в мессенджере, либо с помощью ссылки в настройках. Чтобы попасть в приватный чат, нужно получить ссылку от администратора или участника переписки. Кроме того, у администраторов чатов появилась возможность модерировать дискуссию.

Mail.ru Group запустил TamTam на базе мессенджера «Одноклассников» в конце мая этого года, с очевидным ориентиром на Telegram. Основной фичей мессенджера на этапе запуска были публичные каналы (как у Telegram). Сейчас руководитель TamTam Владимир Кочетков рассказал, что аудитория в тематических каналах растет в среднем на 30% в месяц.