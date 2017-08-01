IMHO и «Яндекс» заключили контракт на продажу аудиорекламы в Яндекс.Музыке, сообщил Sostav. «Партнерство с Яндекс.Музыкой позволит предложить нашим клиентам новые кросс-форматные продукты (аудио-видео-баннерные-мобильные) с incremental охватом, а также откроет доступ к новому для нас рынку — рынку радио-рекламы», — прокомментировал договорённости Николай Киселев руководитель службы рекламных продуктов IMHO. По статистике АКАР порядка 77% объёма рынку радиорекламы в I квартале 2017 года принесли ролики из «дорогих» сегментов: автомобили, фармацевтика, недвижимость, торговля (речь о компаниях уровня Metro Group, «Спортмастер», «Техносила»), туризм, отдых, финансовые и страховые услуги. IMHO уже продаёт для «Яндекса» те же вышеупомянутые «автомобили» и «недвижимость» в составе так называемых «пакетов по основным сегментам», пока без аудиоформата. Ранее IMHO не размещали аудиорекламу, ни для своего партнёра по другим форматам — «Яндекса», ни для конкурирующих площадок.

«Мы рассчитываем, что вместе с IMHO сможем привлечь топовых рекламодателей и увеличить доходы от рекламы», — отметила Анастасия Жаворонкова, руководитель коммерческого департамента медиасервисов «Яндекса». По сравнению, например, с Яндекс.Директом, у аудиорекламы высокий порог входа и сейчас она скорее не нужна рядовому бизнесу, которому тот же «Директ» вполне доступен. Без учёта расходов на создание звукозаписи одно лишь минимально разрешённое «Яндексом» размещение аудиорекламы обойдётся в 10 тысяч рублей в РФ и в 17,5 тысяч рублей в Москве. У конкурирующей с Яндексом Mail.ru Group в 2016 году первыми аудио-рекламодателями (в «Музыке» ВКонтакте) в 2016 году уже стали упомянутые Жаворонковой топовые рекламодатели, ими оказались: McDonalds, Coca-Cola, Adidas, Nissan, МТС.

Для «Яндекса» и Mail.ru Group аудиореклама пока выглядит лишь дополнением к мощному традиционному интернет-рекламному инвентарю. Так если бы все радийные бюджеты (по данным АКАР) первого квартала 2017 года уже ушли бы в соответствующий формат интернет аудиорекламы — рынок интернет-рекламы вырос бы, но эта прибавка была бы приблизительно в 3 раза меньше, чем интернет и так получил за счёт собственного роста (в квартале росли все форматы кроме печатных, но говорить о большой роли перераспределения бюджетов из печатных СМИ нельзя — их объём сам по себе сравнительно маленький).

С точки зрения радийщиков ситуация может выглядеть принципиально иначе. В июне 2015 года «Яндекс» перезапустил на отдельном домене проект «Радио» с аудиорекламой. В данном случае под словом «Радио» подразумевается сайт и мобильные приложения. Президент «Европейской медиагруппы» (станции «Европа плюс», «Дорожное радио» и другие, интернет-сервис Chameleon) Екатерина Тихомирова (до июля 2016) в первый же день работы Яндекс.Радио заявила об угрозе потерять десятки миллионов инвестиций.

Яндекс.Музыку в РФ слушают до 9,7 миллионов человек в месяц ( пиковое значение; в среднем в 2017 году — 8,5 млн ежемесячно). Яндекс.Радио — до 1,8 млн , в среднем 1,3 млн.

В июне 2017 года биржа интернет-аудио рекламы DigitalBox подсчитала, что её охват достиг 56 миллионов потенциальных интернет-слушателей в неделю — это больше охвата традиционного радио в России (54,6 млн. человек, по оценке Mediascope). Через DigitalBox возможно размещение аудиорекламы в ВК, «Одноклассниках» и «Moём Мире» (эксклюзивный селлер этих соцсетей — агентство «Диджитал Аудио»), музыкальном сервисе Zvooq, мобильных приложениях интернет-вещания: Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Весна FM», портале 101.ru и других ресурсах, но не в «Яндексе».

Объём рынка радиорекламы по данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России в I квартале 2017 года составил 3,0—3,2 млрд рублей (I квартал традиционно худший по полному году, самый прибыльный IV), рынок вырос на 8% относительно аналогичного периода 2016 года. Объём рынка интернет-рекламы разных форматов был больше радийного приблизительно в 11 раз и составил за I квартал 34,5−35,5 млрд рублей. Интернет-реклама выросла на 23% относительно I квартала 2016 года. Если допустить, что уже в I квартале 2017 года рекламодатели перекинули бы все потраченные на радио средства в формат интернет-аудиорекламы — рынок интернет рекламы вырос бы на 8,8%, что заметно меньше и так существующего роста (23%) рынка интернет-рекламы в I квартале.