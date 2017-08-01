Финтех-компания Blackmoon, созданная бывшим вице-президентом «ВКонтакте» Ильей Перкопским, объявила о запуске блокчейн-платформы Blackmoon Crypto для создания токенизированных фондов и криптовалютных инвестиций.

Паи в таких фондах оформлены в виде криптотокенов. Это позволяет продавать такие права на глобальном уровне с учётом локального регулирования в стране продажи, а также обеспечить ликвидность для держателей прав, пояснил глава Blackmoon FG Олег Сейдак.

Обслуживает платформу дочерняя структура Blackmoon компания Blackmoon Crypto Pte, зарегистрированная в Сингапуре. Она в частности отвечает переговоры с банками и соблюдение лицензионных соглашений. Также компания выпускает внутренние токены BMC, работающие на блокчейн-платформе Ethereum.

Сама платформа Blackmoon специализируется на рынке P2Pкредитования — она позволяет инвестировать в кредитные портфели, выданные небанковскими организациями. Компания основана в 2014 году бывшим вице-президентом «ВКонтакте» Ильей Перекопским и экс-управляющим фонда Flint Capital Олегом Сейдаком. В ноябре 2016 года Blackmoon привлекла $2,5 млн от фондов Target Global и Flint Capital, A&NN Group Александра Мамута и несколько частных инвесторов.