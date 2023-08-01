Платформа X, ранее известная как Twitter, в понедельник подала в суд на некоммерческую организацию, которая борется с разжиганием ненависти и дезинформацией, обвинив ее в выдвижении ложных заявлений и побуждении рекламодателей приостановить инвестиции в платформу. Ранее сообщалось, что компания X, принадлежащая Илону Маску, направила письмо в Центр по противодействию цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH) и пригрозила подать в суд на некоммерческую организацию за неустановленный ущерб. Иск основан на сообщении СМИ, опубликованном в июле, в котором излагались результаты исследования CCDH, в котором говорилось, что на платформе участились высказывания ненависти по отношению к сообществам меньшинств. X и ее генеральный директор Линда Яккарино назвали отчет ложным и заявили, что он основан на «наборе неверных, вводящих в заблуждение и устаревших показателей, в основном за период вскоре после приобретения Twitter».