Суд по интеллектуальным правам согласился с Роспатентом, который отказал в регистрации товарного знака "Инфоцыган". Такой знак пыталась зарегистрировать Ассоциация специалистов онлайн образования.

Ассоциация собиралась "с помощью просветительской работы придать этому термину новый смысл".

А в Роспатенте сочли, что регистрация такого товарного знака может создать у людей ложное представление о том, что деятельность инфобизнесменов поддерживается государством. Кроме того, ведомоство уверено, что "инфоцыган" - негативный термин и плохое слово.

Критикуя приведенную в решении Роспатента трактовку обозначения, ассоциация указала на то, что словесный элемент «Инфоцыган» должен быть оценен в том виде, в котором он заявлен на регистрацию, в связи с чем его нельзя произвольно делить на два самостоятельных слова, выделять из его состава части. Заявитель считает, что единое написание превращает обозначение в фантазийное слово, что, в свою очередь, повышает его различительную способность. По мнению ассоциации, термин «Инфоцыган» является достаточно новым, и, проводя грамотную просветительскую работу, она посредством своей деятельности сможет изменить общественное мнение и придать ему новый смысл.

Впрочем, наличие негативных коннотаций у слова или словосочетания не всегда будет препятствием для регистрации его в качестве товарного знака. Так, телеканал Russia Today ещё в 2020 году зарегистрировал товарный знак "Иноагент", и в 2023 году засудил магазин одежды, который продавал футболки с этим словом. Телеканал требовал компенсации в полмиллиона, в результате судов сумма снизилась до 212 тысяч рублей.

С необходимостью запретить термин "инфоцыгане" согласился ещё в мае этого года Владимир Путин. О том, что он оскорбляет настоящих цыган, президенту рассказала специалистка в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер. Она считает, что это слово "вызывает у людей цыганофобию", и надо блокировать сайты, которые его используют.