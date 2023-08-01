Сеть ювелирных магазинов Sunlight запустила сервис знакомств. Чтобы начать искать людей и знакомиться с ними, надо записать видео в кружочке. Создатели сервиса гордятся бесплатностью того, что платно в "Тиндере" и "Мамбе": неограниченные свайпы, "функция перемотки", просмотр лайков.

Система на основе ML-алгоритмов подбирает партнёра автоматически, анализируя интересы. Навигация по приложению осуществляется привычными жестами для дейтинга. Созданием айдентики и визуала занималась «Студия Артемия Лебедева». В новом приложении для знакомств есть программа лояльности — за определённые действия пользователи могут заработать бонусы и потратить их на ювелирную продукцию. Дальнейшим этапом развития сервиса станут улучшения в основной функциональности. Появятся видеозвонки, продвинутая верификация и другие возможности. Параллельно станет больше функций для получения и расходования бонусных рублей, чтобы пользователи сервиса знакомств могли получить максимум выгоды от интеграции в e-commerce, отмечают в компании.

Сервис был анонсирован в феврале этого года и должен был запуститься в марте. На тот момент сообщалось, что на него уже потрачено 120 млн рублей, однако сейчас компания утверждает, что он "стоил" ей 70 млн рублей. Он функционирует как отдельный раздел в основном мобильном приложении Sunlight.