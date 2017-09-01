218 000 россиян воспользовались Airbnb за лето


За лето 2017 года Airbnb воспользовались 45 млн туристов. Россиян из них — 218 000 человек. Гавана (Куба), Аланья (Турция) и Баку (Азербайджан) больше всего выросли в популярности у россиян на Airbnb этим летом по сравнению с прошлым годом. Также в топ-10 популярных заграничных направлений вошли Стамбул (Турция), Астана (Казахстан), Кишинев (Молдавия), Ориуэла (Испания) и Токио (Япония). В целом топ зарубежных направлений у россиян разительно отличается от среднестатистического пользователя. Самыми востребованными внутренними направлениями стали Тюмень и Омск.

Количество человек, использовавших Airbnb этим летом: Путешествия: Гид: РБК.Стиль

Пока во всем мире отельеры подсчитывают упущенных гостей и их деньги, а испанские жители открыто признаются в своей нелюбви к туристам, онлайн-площадка по аренде жилья Airbnb ставит очередной рекорд.

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    ZayunyaTyan

    > Самыми востребованными внутренними направлениями стали Тюмень и Омск.

    Москва - 12млн. чел
    Питер — 5 млн чел
    Омск (с дерёвнями) — 1 млн. чел

    Конечно, верю.

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