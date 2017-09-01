За лето 2017 года Airbnb воспользовались 45 млн туристов. Россиян из них — 218 000 человек. Гавана (Куба), Аланья (Турция) и Баку (Азербайджан) больше всего выросли в популярности у россиян на Airbnb этим летом по сравнению с прошлым годом. Также в топ-10 популярных заграничных направлений вошли Стамбул (Турция), Астана (Казахстан), Кишинев (Молдавия), Ориуэла (Испания) и Токио (Япония). В целом топ зарубежных направлений у россиян разительно отличается от среднестатистического пользователя. Самыми востребованными внутренними направлениями стали Тюмень и Омск.