Роскомнадзор договорился с «Яндексом» (поисковая доля в августе по статистике Liveinternet — 44.2%, среди всех сайтов со счётчиком Li.ru и 51.2% если учитывать только посетителей из России), «Поиском Mail.ru» (~ 4.2—4.3%) и «Спутником» (0.0%) о том, что владельцы этих поисковиков будут в автоматизированном режиме получать перечень запрещённых ресурсов для удаления из поисковой выдачи. Ведомство и поисковики, среди которых не упомянут Google (доли 50.9%/44% в августе), достигли предварительного соглашения о том, как Роскомнадзор будет контролировать исполнение законов «о блокировке веб-зеркал пиратских сайтов» и «о государственном регулировании использования анонимайзеров и VPN». С 1 октября и 1 ноября 2017 соответственно, ссылки на «зеркала» и ссылки на VPN, которые не фильтруют контент по российским нормам, запрещено выводить в результаты поиска.

Исторически поиск Google подчинялся РФ и фильтровал выдачу по некоторым российским нормам минимум с мая 2016 года.

26 июля 2017 года «Яндекс» временно отказался от знакомого 17 лет слогана «Найдётся всё» (фактически сменить слоган можно было и раньше, например, после отказа от поиска по старым записям в блогах или подписания «закона о забвении»). В середине лета отечественный поисковик стал называть себя «поиском № 1 в России» (по вышеупомянутой статистике Liveinternet, ограниченной пользователями из России, в июле поисковая доля «Яндекса» составила 51%).

Никаких санкций по отношению к поисковикам, которые откажутся или не смогут фильтровать результаты поиска по новым «осенним нормам», в РФ пока не предусмотрено. Однако необходимый законопроект об изменениях в административном кодексе уже прорабатывается Госдумой. Одновременно прорабатывается регламент блокировки самих VPN-сервисов, а не ссылок на них.

В 2015 году представитель Роскомнадзора рассказал «Ведомостям», что ведомство не может проверить, как Google, Facebook и многие другие иностранные компании выполняют российское законодательство. Тогда шла речь о хранении персональных данных россиян на территории России. «У Facebook нет офиса в России, а офис Google выполняет исключительно маркетинговые функции. То есть мы не можем физически провести обычные проверочные мероприятия в отношении компаний, которые юридически не присутствуют в России, — к примеру, выемку документов», — объяснил сотрудник РКН. Летом 2017 года Facebook и Google объявили о вакансиях для специалистов по взаимоотношениям с российскими властями. Facebook, возможно, искал их впервые. Google приглашает подобных специалистов постоянно, как рядовых, так и ключевых руководителей. Известны примеры другого рода, когда западные компании имеют полноценные представительства в России, продают свои сервисы госорганам, но не могут выполнить российских норм. Так Роскомнадзор в 2016—2017 годах заблокировал принадлежащие Microsoft сервисы SlideShare и LinkedIn — они не смогли перенести персональные данные россиян в РФ и очистить свои страницы от запрещённых в России материалов.