Российские геймеры предпочитают игры на персональных компьютерах, а не на смартфонах. По доле игроков компьютерных игр на ПК (67% пользователей) Россия находится на третьем месте в мире, подсчитали аналитики Globalwebindex. По этому показателю Россию опережают лишь Египет (74%) и Индонезия (70%), говорится в отчете компании.

В 2016 году доходы производителей мобильных игр по данным компании SuperData впервые превысили доходы производителей компьютерных игр. Объем всего рынка составил $40 млрд. Большая часть рынка мобильных игр ($25 млрд) приходится на страны Азии. На Северную Америку и Европу — $7 млрд и $6 млрд соответственно.

В России доходы разработчиков мобильных игр увеличились на 6 млрд рублей за год. По данным Mail.ru Group, объем российского рынка онлайн-игр в прошлом году составил 56,7 млрд рублей — на 9% больше показателя в 2015 году. Основной рост доходов зафиксирован в мобильном сегменте: по сравнению с 2016 годом он вырос на 54%.