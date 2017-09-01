«Лаборатория Касперского» достигла досудебного соглашения с патентным троллем Wetro Lan, требовавшем у компании отступные за отказ от иска против нее. Wetro Lan купил патент на технологию фильтрации пакетов данных, которая по его мнению использовалась в продуктах ЛК и потребовал заплатить ему несколько тысяч долларов за отказ от иска. ЛК в ответ заявила, что готова судиться и потребовала от самого Wetro Lan заплатить ей $10 000 за согласие не ходить в суд. В итоге тролль решил, что дешевле будет договориться до суда и согласился выплатить $5 000.

«Лаборатория Касперского», традиционно для себя, нетерпима к троллям. Так в 2013 году ЛК победила Lodsys. Ранее пищей Lodsys стали сотни компаний, включая такие известные, как Symantec, HP и Samsung, разработчики под Андроид и iOS, но победить в американском суде ЛК, зарегистрированные в Техасе держатели патентов, не смогли.