Издатель «Роем!» Юрий Синодов занял должность директора по маркетингу платформы для запуска стартапов #tceh. Он вышел на работу с середины июля 2017 года.

Подавляющая часть того что я делаю — входит в привычный спектр занятий директора по маркетингу: есть задачи продвижения #tceh как точки старта для стартапов («умный коворкинг», с полезным окружением), есть задачи продвижения #tceh как образовательного центра, — сказал Синодов.

Юрий Синодов останется в «Роем!» на позиции издателя. Он также рассказал, что перестал консультировать компании по вопросам развития медиапроектов, так как эта ниша в России оказалась мало востребованной.

Платформа #tceh запущена летом 2014 года ФРИИ и компанией GreenfieldProject. Проект представляет собой образовательную экосистему по запуску IT и VR-проектов, включающую круглосуточные рабочие пространства для 150 человек. Среди клиентов платформы: стартапы Directual, CosmoZoo и другие.