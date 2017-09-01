Против троих задержанных в Костромской области пользователей биткоинов возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба МВД.

Задержание «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты» проведено совместно с ФСБ. Силовики заявили, что всего было незаконно обналичено более 500 миллионов рублей, а «обмен и переводы криптовалюты» проводились более чем через 300 банковских и SIM-карт. Фигуранты дела использовали «счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц». За время расследования полицейские допросили 400 свидетелей и провели около 30 экспертиз.

С весны 2014 года в России запрещены некоторые виды анонимных платежей, либо максимальная сумма анонимного платежа сильно ограничена. Вероятно поэтому значительный оборот обнала и потребовал привлечения «подставных лиц». МВД не раскрыло счета каких именно банков, учётные записи каких платёжных систем в сети Интернет, чьи SIM-карты — использовали злоумышленники. Однако известно, что трое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде.