WhatsApp готовится запустить в России бизнес-аккаунты — авторизованные аккаунты компаний с помощью которых они будут общаться со своими клиентами. Недавно в FAQ WhatsApp появилась первая официальная информация, как будут отличаться бизнес-аккаунты от обычных, обратили внимание сотрудники платформы мессенджер-маркетинга TextBack.ru. По информации компании, напротив бизнес-аккаунта будет располагаться зеленая галочка — это будет означать, что этот аккаунт верифицирован со стороны WhatsApp как бизнес-аккаунт.

Также в блоге WhatsApp появились вакансии специалистов по поддержке бизнес-аккаунтов. Первым российским владельцем бизнес-аккаунта может стать «Альфа-Банк». Ограниченное количество клиентов банка недавно получили такое сообщение.

Так выглядит интерфейс верифицированного аккаунта «Альфа-банка».

Комментарий «Роем!»: В «Альфа Банке» и Facebook, владеющей сервисом WhatsApp не смогли прокомментировать информацию. Летом 2017 года Facebook открыла доступ к размещению рекламы в приложении Messenger для рекламодателей по всему миру. рекламные сообщения также появятся в WhatsApp. По оценке Barclays Capital, к 2020 году реклама в двух мессенджерах будет приносить Facebook дополнительные $11 млрд выручки.