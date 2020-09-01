Яндекс объявил, что тестирует фактчекинг в "Дзене". Публикации, которые быстро набирают популярность, проверят в редакциях СМИ-партнёров, на проверку также пойдут посты, на которые много жалоб. Первыми партнерами стали The Bell, ТАСС, "Интерфакс", а также ВШЭ, где фейки и борьбу с ними будут изучать научно. Другие медиа и компании, обладающие соответствующей экспертизой, могут подать заявку и тоже стать партнёрами по проверке фактов.

За проверенные посты Яндекс платит -- представитель "Интерфакса" сказал "Ведомостям", что "в рамках всего бизнеса информагентства это ничтожная сумма, но редакции изначально интересен такой потенциально важный для медиа проект и такой партнер, как «Яндекс»." При этом партнёр должен выделить для модерации специальных сотрудников -- на принятие решения по посту отводится 4-8 часов.

ТАСС еще до начала обсуждения партнерства с «Яндексом» начал разрабатывать собственную методологию проверки информации, чтобы в дальнейшем предложить эту услугу рынку

Проверяться будут "тысячи публикаций в месяц", всего в Дзене появляется около 40 тысяч постов в день. Главные кандидаты на проверку -- публикации на "горячие политические темы" и "активно обсуждаемые в обществе темы". Проверять пост будут сразу несколько партнёров, удаляться он будет только если все окажутся согласны, что материал в целом фейк. Если согласны не все, появится пометка о потенциально недостоверной информации. Автору поста также дадут возможность исправить ошибки -- но спикер от Дзена считает, что "как правило, недостоверная информация будет удаляться".

В Яндексе разработали для партнёров стандарты фактчекинга и будут проверять решения на соответствие им.

В собственном канале представители "Дзена" разъяснили для блогеров всю процедуру проверки: