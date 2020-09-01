Яндекс объявил, что тестирует фактчекинг в "Дзене". Публикации, которые быстро набирают популярность, проверят в редакциях СМИ-партнёров, на проверку также пойдут посты, на которые много жалоб. Первыми партнерами стали The Bell, ТАСС, "Интерфакс", а также ВШЭ, где фейки и борьбу с ними будут изучать научно. Другие медиа и компании, обладающие соответствующей экспертизой, могут подать заявку и тоже стать партнёрами по проверке фактов.
За проверенные посты Яндекс платит -- представитель "Интерфакса" сказал "Ведомостям", что "в рамках всего бизнеса информагентства это ничтожная сумма, но редакции изначально интересен такой потенциально важный для медиа проект и такой партнер, как «Яндекс»." При этом партнёр должен выделить для модерации специальных сотрудников -- на принятие решения по посту отводится 4-8 часов.
ТАСС еще до начала обсуждения партнерства с «Яндексом» начал разрабатывать собственную методологию проверки информации, чтобы в дальнейшем предложить эту услугу рынку
Проверяться будут "тысячи публикаций в месяц", всего в Дзене появляется около 40 тысяч постов в день. Главные кандидаты на проверку -- публикации на "горячие политические темы" и "активно обсуждаемые в обществе темы". Проверять пост будут сразу несколько партнёров, удаляться он будет только если все окажутся согласны, что материал в целом фейк. Если согласны не все, появится пометка о потенциально недостоверной информации. Автору поста также дадут возможность исправить ошибки -- но спикер от Дзена считает, что "как правило, недостоверная информация будет удаляться".
В Яндексе разработали для партнёров стандарты фактчекинга и будут проверять решения на соответствие им.
В собственном канале представители "Дзена" разъяснили для блогеров всю процедуру проверки:
- Дзен будет отправлять публикации блогеров нескольким фактчекерам в случайном порядке.
- На проверку одного материала отводится 4-8 часов. На это время публикация пропадает из ленты и доступна только по ссылке.
- Партнеры будут проверять факты, цифры и цитаты в публикации на основе открытых источников информации.
- Проверяться будут материалы в жанре новостей, заметок, обзоров, аналитических статей.
- Личные мнения, опыт, сатира и другие жанры, не основанные на фактах, проверяться не будут.
- Если мнения партнеров разделились, и большинства нет, то публикация не ограничивается. Но она будет помечена, как возможно содержащая ложную информацию.
- Если фактчекеры единогласно признали факты в публикации соответствующими достоверным источникам информации, материал возвращается в ленту рекомендаций.
- Если все партнеры согласны, что публикация недостоверна, то они принимают решение о ее ограничении. Тогда Дзен перестает рекомендовать ее или полностью удаляет – в зависимости от объема недостоверной информации.
- Автор материала сможет оспорить решение, предоставив документы и ссылки, подтверждающие информацию в статье.
- Если блогер регулярно публикует фейки, то он нарушает наши правила и пользовательское соглашение. Дзен может наложить ограничения на весь канал: от снятия монетизации до полного прекращения сотрудничества с платформой.
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«Магия исчезает».
… нанимаем ТАСС (или Bell, неважно) в факт-чекеры и тут же к чёртовой матери летит клейкость Дзена. Читатели любят фейки и с удовольствием их просматривают!
Риторический вопрос — кто будет бесконечно рефрешить Дзен ленту, если заголовки в нём сухие, как таранка? Логичнее посматривать на соцсети тех же ТАСС (или Bell, неважно). У них хотя бы публикуются наглые сливы из АП, из двух главных технологических компаний и из Сбербанков. «Источники» инициируют публикацию непроверяемых сообщений — жирных «фейков», подтверждающиеся через полгода, а не через 8 часов.
Второй вопрос. Кому нужны медиа разновидности «Ванечка прокрастинировал полчаса», но без обилия фейков, блин? В них клейкости нет, эти медиа не нужны.
Вывод первый. Яндекс не будет так уж сильно «бороться» с фейками. Это противоречит его миссии.
Вывод второй. Яндексу не хватило нюанса в сегодняшнем анонсе. Поисковик мог заявить собственникам о борьбе с фейк-ньюс, но успокоить собственников: «мы понимаем, что без фейков трафик Дзена рухнет, простите нас и не переживайте — с 1 сентября в ленте будет много эксклюзивных материалов Браззерс и Комсомолки». Выпадающий траф будет замещён и восполнен.