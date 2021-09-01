«Модная платформа распродаж» KupiVip и магазин Mamsy объявили о закрытии очень похожими текстами: «так сложилось, что наша история завершается». Других причин не приводится, информации о судьбе оплаченных заказов — тоже, хотя пользователи в соцсетях остро интересуются этим вопросом

Из текстов можно понять, что KupiVip в течение 13 лет, а Mamsy в течение 12 лет успешно радовали пользователей покупками, скидками и распродажами. Ещё 10 августа магазин призывал готовиться к осени — «осенняя коллекция базируется на тонкой грани комфорта и чувственности, сочетания роскошных предметов одежды с базовыми материалами» — но уже не отвечал на комментарии с жалобами поставщиков на то, что компания им не заплатила и не выходит на связь.

На сегодня у Вас по компании MAMSY (которая входит в состав вашей компании) уже более 22 арбитражных исков о взыскании долгов. Почему руководство, которое рассказывает о «гармонии формы» и прочей красоте не выходит на связь с поставщиками. Прячется, не подходит к телефону, не отвечает на письма. А менеджеры в компании меняются каждую неделю. Вы и зарплату также платите сотрудникам, как и долги поставщикам? У вас убыточная компания? Если Вам никто уже не грузит товар, потому что вы всем должны -чем же вы тогда торгуете? Это оригинал? Или??? Уважаемое руководство, очень вас просим «во имя» вашего честного имени — выйдите на связь. Найдите мужество не прятаться с менеджерами, а решить в диалоге вопросы с Вашими ДОЛГАМИ.

И компании ООО «КабЛук» не платят 6 месяцев за уже реализованный товар. Пишут, что «без внешнего финансирования мы не можем сейчас возобновить платежи за товар». Пишут, что ведут переговоры о продаже отдельных бизнесов холдинга. Но сроков не называют. Это же уголовное дело — фактически хищение денежных средств, товар-то по прежнему в нашей собственности, но находится у KUPIVIP на реализации.

Нам более полугода не платит KUPIVIP за уже реализованную одежду и обувь. Получаем отписки, что без инвестиций магазин не в состоянии рассчитаться по долгам. Куда обращаться не понятно. Долг уже около 200 тыс рублей. Подумываем над подачей коллективного иска о банкротстве. Терпение на исходе. Договор комиссии К10070−19 от 19.03.2019 г. ООО «КабЛук»

Обе площадки принадлежат Private Trade, которой владеет зарегистрированная на Кипре Blacksquare Investments, акции поделены между 19 инвесторами, включая основателя KupiVip Оскара Хартмана. Последний недавно запустил в Японии сервис доставки продуктов и готовой еды, пока он доставляет в радиусе двух километров от первого даркстора.

KupiVip по итогам 2020 года попал в двадцатку самых дорогих компаний Рунета от Forbes с оценкой в $318 млн. Последние раунды финансирования у площадки были в 2012 году: $38 млн в серии D и $15,6 млн в серии Е.

В конце мая 2021 года KupiVip и Private Trade уверенно рассказали прессе, что Яндекс покупает KupiVip и Mamsy. Но в июле Яндекс отказался от покупки, «оценив возможные риски». Впрочем, намерения углубиться в fashion Яндекс.Маркет не потерял.

Оскар Хартман на этой неделе рассказал в сториз своего Инстаграма о том, что всего за восемь недель запустил доставку продуктов и еды в Токио, пока в радиусе двух метров от единственного даркстора.