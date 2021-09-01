Сбер хочет инвестировать в онлайн-FMCG группы X5, рассказали источники «Коммерсанту». На структуру, в которую были вынесены этим летом онлайн-супермаркеты и экспресс-доставка, обратил пристальное внимание зампред правления Лев Хасис. В 2006—2011 году он был CEO X5. В самой X5 участие Сбера рассматривают наряду с другими вариантами источников средств для развития онлайн-торговли, среди вариантов — IPO, инвестиции от фондов и от других банков.

В июне X5 сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру, для развития которой будет рассмотрено несколько вариантов, включая привлечение инвесторов на открытом рынке или через стратегическое партнерство. Для возможного IPO в 2022—2023 годах онлайн-бизнес оценивался в $3−4,5 млрд, говорил глава управления по связям с инвесторами X5 Андрей Васин.

По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в онлайн-канале. В январе—июне 2021 года оборот цифровых сервисов группы вырос на 64,41%, до 23,6 млрд руб. год к году. Принадлежащий «Сберу» «Сбермаркет» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд руб., год к году он увеличился на 223%.

При этом у онлайн-подразделения пока отрицательная EBITDA, и как его оценят потенциальные партнеры — неизвестно, обратил внимание издания один из опрошенных экспертов. Партнёрам могут продать половину бизнеса, а покупателем может стать российский Aliexpress.