Поток инициатив, направленных на поддержку IT-отрасли, похоже, и не думает иссякать. На этот раз Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленная ипотека. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% – для иных заемщиков. Промышленная ипотека рассчитана на российские организации и индивидуальных предпринимателей в сфере промышленности, заем выдается на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт производственных объектов недвижимости. Максимальный объем кредита предлагается ограничить 2 млрд руб. и сроком до 10 лет, говорится в письме. Запуск механизма планируется в IV квартале 2022 г.

Предполагается, что правительство будет предоставлять субсидию банкам в размере «ключевая ставка минус 2 процентных пункта» ежеквартально, исходя из остатка задолженности, отмечается в документе. На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 8%, таким образом, правительство будет компенсировать банкам 6%. Согласно документу, проект постановления с механизмом компенсации банкам выпадающих доходов в рамках промышленной ипотеки прошел процедуру межведомственного согласования и сейчас дорабатывается в правительстве. Сейчас программа льготной промышленной ипотеки была дополнена понятием «технологические компании», для которых и предусмотрена ставка в размере 3% годовых. Как именно планируется проверять, имеет ли конкретная компания право на льготу, не поясняется.