Сбербанк зарегистрировал в реестре Роспатента программу GigaCode / JARVIS, предназначенную, согласно описанию, для автодополнения и генерации кода на разных языках программирования и запросов с применением ИИ. Весной Сбербанк представил нейросеть GigaChat, способную генерировать фрагменты кода в ходе диалога с пользователем. GigaCode, как сказали в Сбербанке, «развивается параллельно с GigaChat и имеет ряд пересечений». Новый сервис может интегрироваться с популярными средами разработки: IntelliJ IDEA и PyCharm от JetBrains, Visual Studio Code от Microsoft и т. д.

Генеративную нейросеть YandexGPT в этом году представил и «Яндекс». В компании уточнили “Ъ”, что рассматривают создание продуктов для разработчиков, но сейчас сфокусированы на интеграции YandexGPT в сервисы для массовых пользователей. Первым массовым сервисом генерации кода при помощи ИИ стал GitHub Copilot, представленный в 2021 году и основанный на продуктах OpenAI (разработчик ChatGPT). Владеющая GitHub Microsoft предоставляет доступ к сервису по подписке: $10 в месяц для частных лиц и $19 в месяц на пользователя — для организаций. Microsoft и OpenAI заблокировали в РФ доступ к GitHub Copilot и другим своим нейросетевым сервисам. В Сбербанке не уточнили условия доступа к GigaCode.