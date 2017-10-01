Russian Mining Center (RMC), учреждённый с участием Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, привлёк на ICO $43,2 млн., сообщила новостная рассылка The Bell в своём телеграм-канале. Удалось собрать меньше половины из ожидаемых $100 млн., но объём всё-равно рекордный для российских организаторов, утверждает журналист The Bell.

[ Создатели мобильной игровой платформы MobileGo возможно продали своей валюты больше чем RMC, а именно на $53 млн., но они не претендовали на ординарный рекорд: «Нам хайп ни к чему — мы бизнес выстраиваем. Это иное и поэтому излишний акцент к тому, что мы что-то там подняли — ни к чему», — заявил летом сооснователь стартапа Сергей Шолом изданию vc.ru. ]

RMC привлекал деньги под обещание запустить производство майнеров биткоина нового поколения. По планам через 10 месяцев возможно появится устройство, которое увеличит энергоэффективность получения криптовалюты в 35−220 раз. Владельцы токенов смогут обменять их на майнеры по цене в 3 раза ниже, чем в открытой продаже. Мариничев доволен итогами размещения — средств для производства нового оборудования собрано достаточно.

В России должность интернет-омбудсмена появилась в 2014 году — это человек, который следит за соблюдением прав интернет-бизнеса и имеет возможность напрямую обратиться к президенту с проблемами и просьбами общества. Мариничев пока первый и единственный омбудсмен.

По состоянию на осень 2017 года российский Центробанк считает преждевременными ICO и оборот криптовалют в РФ. Вместе с тем безопасные механизмы работы с блокчейном в РФ прорабатываются. В частности Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), созданная по инициативе советника президента Германа Клименко, намерена заняться рейтингом надежности участников криптовалютного рынка.

Бонус: архивный выпуск видеопроекта «Вертикаль власти», Мариничев про биткоин: