С 1 октября 2017 года поисковые системы обязаны удалять ссылки на признанные пиратские сайты, сверяясь с реестром Роскомнадзора. В первые часы действия новой версии антипиратского закона «Яндекс», Google, Bing (российские версии всех перечисленных) продолжают выдавать ссылки на такие пиратские сайты, как, например RuTracker или Кинозал.ТВ. И первый и второй сайт — заблокированы навечно по решению Мосгорсуда. «Рамблер», не обладающий собственным поиском, демонстрирует результаты поиска сформированные в «Яндексе», со ссылками на пиратов. Одновременно с конкурентами, 1 октября, «Поиск Mail.ru» выдаёт, по соответствующим запросам, только сайты похожие на RuTracker и на Кинозал.ТВ, но запрещённых де-юре ссылок в его результатах поиска нет, аналогичным образом работает малопосещаемый поисковик «Спутник».

По вступившим в действие в октябре нормам специалисты-эксперты Минсвязи могут признать тот или иной сайт «копией заблокированного сайта», и так как пиратский оригинал ранее уже признан в Мосгорсуде сайтом-нарушителем — копия пиратского сайта попадает в реестр запрещенных сайтов без суда, быстро и почти автоматически. «Зеркала» вносятся в реестр — поисковики удаляют ссылки на перечисленные в реестре «зеркала».

Запрет на отображение в результатах поиска ссылок на признанные судом пиратские материалы введён Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 31 августа Роскомнадзор объявил, что ведомство договорилось с «Яндексом» (поисковая доля в августе по статистике Liveinternet — 44.2%, среди всех сайтов со счётчиком Li.ru и 51.2% если учитывать только посетителей из России), «Поиском Mail.ru» (~ 4.2—4.3%) и «Спутником» (0.0%) о том, что владельцы этих поисковиков будут в автоматизированном режиме получать перечень запрещённых ресурсов для удаления из поисковой выдачи.

По состоянию на 1 октября, для поиска ссылок на официально подтверждённые в Мосгорсуде «пиратские сайты», нужно пользоваться «Яндексом», Google или Bing, в них нужные ссылки доступны:

«Рамблер» использует поиск «Яндекса», и, вероятно, не вмешивается в работу своего партнёра, поставщика поисковых услуг. Поэтому, как и на «Яндексе», на «Рамблере» тоже выжили ссылки на пиратские сайты (по b2b-модели):

«Поиск Mail.ru» выполняет новый антипиратский закон и ссылок на запрещённые пиратские сайты из реестра в его выдаче нет. Хотя можно найти ссылки на ещё не внесённые в Реестр «зеркала» (аналогичным образом ведёт себя ростелекомовский поисковик «Спутник»):

Ровно через месяц, 1 ноября 2017 года, поисковики обслуживающие Рунет, потеряют право выдавать в результатах поиска ссылки не только на пиратов и их «зеркала», но и на VPN-сервисы, которые не фильтруют контент по российским нормам.