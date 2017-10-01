Агентство United Media Agency, сотрудничающее с холдингом Mail.Ru Group, сообщило изданию TJ, что с 1 октября вводится ограничение «1 час в сутки» на фоновое бесплатное прослушивание музыки через мобильные приложения «ВКонтакте», «Одноклассников» и музыкальное приложении Boom. Через некоторое время ограничение сократится до 30 минут. Чтобы преодолеть лимит потребуется купить подписку (149 рублей в месяц, что плюс-минус совпадает с ценой любого специализированного музыкального сервиса в РФ). На веб-версии соцсетей ограничение в полчаса-час не действует.

По состоянию на осень 2017 года у слушателей «ВКонтакте» фактически нет очень простых и автоматических способов перенести свои музыкальные коллекции из ВК в конкурирующий сервис. Поэтому при равенстве цен на музыкальные сервисы потенциальный покупатель подписки сравнивает между собой не две похожие музыкальные услуги, а две разные. Первая — это площадка в соцсети за 149 рублей, где у слушателя уже сохранены треки, которые он давно привык называть «своей» музыкальный коллекцией и подключены интересные ему музыкальные паблики. Вторая возможность — это чистый аккаунт в любом сервисе конкуренте Mail.ru Group.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили сервис платной подписки на музыку за 149 рублей в месяц в апреле 2017 года. В прошлом платный аккаунт давал возможность слушать музыку без рекламы (Mail.Ru Group охватывает аудиорекламой около 70% пользователей рунета), а ограничения для тех кто не платит были мягче объявленных сегодня 1 октября.

С 2013 по 2015 годы музыку из ВК можно было перенести в Яндекс.Музыку, но затем соцсеть отключила доступ «Яндексу» (закрытость предпочитают и в самом «Яндексе», так они разрешают импорт плейлистов из Deezer, но обратно перенести коллекцию из «Яндекса» на тот же Deezer — невозможно).