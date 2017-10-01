Более трех тысяч видеокамер городской сети видеонаблюдения подключили к системе распознавания лиц. Видеоизображение автоматически анализируется в режиме реального времени: система может установить личность человека на видео, его пол и возраст, сообщил Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. […] внедрение функции распознавания лиц уже повысило эффективность расследования правонарушений и поиска преступников. Во время пилотных испытаний с ее помощью было обнаружено и задержано более 50 процентов нарушителей закона, которых разыскивали с использованием аналитических алгоритмов. До этого некоторых из них не могли найти в течение многих лет.
Технология [FindFace] на базе нейронных сетей определяет лица в потоке за несколько секунд и сравнивает их с информацией из баз данных, а также распознает пол и возраст человека, рассказали изданию vc.ru разработчики FindFace из NTechLab.
«Бобук против Собянина»: Как вице-президент «Яндекса» боролся с видеонаблюдением
Столичная сеть видеонаблюдения сейчас состоит из 160 тысяч видеокамер и охватывает 95 процентов подъездов жилых домов. До конца года горожане смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения.
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