«Сбербанк» одномоментно добавил ряд фич в iPhone-версию приложения «Сбербанк-онлайн», присутствующих, в том числе, в приложении Тинькофф-банка.
В частности были добавлены аналоги «Историй» Тинькофф-банка («Рекомендации» в терминологии «Сбера»), быстрая оплата штрафов ГИБДД. Было указано, что вход в личный кабинет через приложение теперь стал быстрее, благодаря обновлённому коду. История операций стала более подробной, был переписан и механизм поиска данных внутри приложения. Новая версия станет доступна с 1-го октября 2018-го.
К переводу денег «Сбербанк» добавил эмоций: к переводу теперь можно прикрепить открытку, контент для которых «Сбербанк» частично подготовил самостоятельно, частично с помощью «Союзмультфильма». Предполагается, что пользователи «Сбербанк-онлайна», которых на сегодня насчитывается 37 миллионов, будут рады не просто переводить деньги своим друзьям и родным, но и прикреплять к переводу соответствующие открытки. Стоимость и лимиты таких переводов не отличаются от обычных.
В июле 2018 «Сбербанк» и «Тинькофф Банк» объединили переводы по телефонному номеру.
Юрий Синодов Roem.ru
Сравнение с Mail.ru хорошее. У Скобелева отличный пост, про то, что это должен делать крупный игрок:
Открытки, которые сделал Сбер (их можно прикреплять к внутрибанковскому переводу) — это 🔥.
Что сделали в Сбере? Проанализировали сообщения, которыми сопровождаются переводы. Выделили подмножество с «социальными» назначениями: подарки на праздники, помощь родителям и близким, карманные расходы детям, возврат долгов, благодарность за помощь, извинения
и т. п. Натянули на них красивую обёртку. Как результат банальный перевод 500 рублей стал проще для отправителя (не нужно придумывать и набирать текст сообщения, проще выбрать подходящую открытку) и приятнее для получателя (есть дополнительная эмоциональная ценность помимо цифр в выписке). Не исключено, что это ещё и дополнительный стимул не передавать деньги в конверте.
Если копнуть чуть глубже (не думаю, что в Сбере направление мысли было таким), то все это выглядит, как создание некого отдаленного подобия «социальных денег». Про это можно почитать в книге «Долг» Гребера — тысячи лет назад (а у некоторых диких народов и сейчас) было понятие социальных денег, которые не пересекались с «материальными» деньгами, их нельзя было обменять друг на друга. Социальные деньги, например, какие-то редкие раковины, использовали только для установления отношений, например, платили ими родителям невесты, забирая ее из родительского дома, или в качестве примирения за убийство. Открытки — это тоже про отношения и эмоции, про способность их передавать другим, поддерживая и улучшая отношения. Думаю, тут могла бы быть интересная механика с этими открытками, возможностью накапливать, зарабатывать доступ к эксклюзивным открыткам и что-то подобное, что ещё больше подчёркивало бы важность получателя перевода для отправителя.
Нужно ли делать функционал открыток к переводам другим банкам? Эта механика хорошо будет работать в Сбере из-за высокого проникновения карт Сбера. В других банках это будет работать плохо за исключением банков с высокой эмиссией дебетовых и зарплатных карт и активной цифровой аудиторией (это кроме Сбера, пожалуй, только Тинькофф, Альфа и ВТБ) и с сильно замкнутой на себя клиентской базой (это региональные банки с высоким проникновением в локальную аудиторию и, возможно, Рокетбанк).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156748573529154&set=a.10150203752469154&type=3