«Сбербанк» одномоментно добавил ряд фич в iPhone-версию приложения «Сбербанк-онлайн», присутствующих, в том числе, в приложении Тинькофф-банка.

В частности были добавлены аналоги «Историй» Тинькофф-банка («Рекомендации» в терминологии «Сбера»), быстрая оплата штрафов ГИБДД. Было указано, что вход в личный кабинет через приложение теперь стал быстрее, благодаря обновлённому коду. История операций стала более подробной, был переписан и механизм поиска данных внутри приложения. Новая версия станет доступна с 1-го октября 2018-го.

К переводу денег «Сбербанк» добавил эмоций: к переводу теперь можно прикрепить открытку, контент для которых «Сбербанк» частично подготовил самостоятельно, частично с помощью «Союзмультфильма». Предполагается, что пользователи «Сбербанк-онлайна», которых на сегодня насчитывается 37 миллионов, будут рады не просто переводить деньги своим друзьям и родным, но и прикреплять к переводу соответствующие открытки. Стоимость и лимиты таких переводов не отличаются от обычных.

В июле 2018 «Сбербанк» и «Тинькофф Банк» объединили переводы по телефонному номеру.