Вступил в действие закон «О цифровых правах» — с 1 октября Гражданский кодекс подразумевает под «Цифровым правом» код, либо обозначения, которые удостоверяют право на привычные объекты гражданских прав: на вещи, имущество, результаты работы, оказание услуг и другие. Сделки с объектами цифровых прав проводятся внутри информационных систем. Электронный способ заключения сделки приравнивается к простой письменной форме заключения договорённости. Обладателем цифрового права, если это не оговорено особо, считается человек, который способен распоряжаться им по правилам информационной системы.

На практике поправки в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ дают возможность, например, подписывать договора при помощи мобильных устройств, ещё одно практическое применение «цифровых прав» — возможность электронного голосования. Закон допускает, что информационные системы могут передавать цифровые права без непосредственного волеизъявления владельца, но по исполнению определённых условий сделки (т. н. «смарт-контракт»), автоматически.

Авторы документа — спикер нижней палаты Думы Вячеслав Володин, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, закон разрабатывался с начала 2018 года. Подробного описания норм, по которым работают «информационные системы», особенностей эмиссии «цифровых прав», в документе нет, вероятно они будут определяться другими законами.