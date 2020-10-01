Медиаресурсы «Рамблера» могут быть объединены на одной платформе, хотя каждое СМИ сохранит и отдельный сайт, рассказали источники РБК. Платформа, где можно будет потреблять контент принадлежащих холдингу СМИ (Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша», «Чемпионат», RNS и проч), уже в разработке. В РБК узнали, что это будет «программа лояльности», позволяющая медиаресурсам делиться трафиком друг с другом. Среди вариантов её названия -- «Пряник» и «Луч».
Переименовать могут даже саму Rambler Group.
На электронную почту работников компании пришло письмо, в котором говорится, что медиа Rambler Group «давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции», и предлагается проголосовать для выбора «нового названия Rambler&Co». Среди предложенных названий — «Ракета», «Волна» и «Рамблер».
Планируется запуск издания «о финансах, бизнесе и будущем», его могут назвать «Секретом» (чему, наверное, обрадуются в «Секрете фирмы»), «Высотой» или как-то ещё.
В июле 2020 года всероссийская ежедневная аудитория старше 12 лет только у Lenta.ru на мобильных устройствах и десктопах составляла 1,9 млн человек, у «Газета.Ru» — 570,6 тыс. Суммарная ежедневная аудитория всех проектов Rambler Group в июле 2020-го составляла 6,6 млн человек, следует из данных Mediascope.
В августе стало известно, что Lenta.ru и Gazeta.ru получат госсубсидии на выплату зарплаты сотрудникам на 72 млн рублей как пострадавшие от коронакризиса компании.
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А слона-то вы и не приметили…
Оказывается, популярные СМИ Рамблера — «Лента», «Газета», и менее популярные «Чемпионат», «Афиша» — не вошли в контур сделки со Сбербанком и до сих пор на 80% принадлежат Мамуту! Вот молодец какой!
Отсюда логичный вопрос. А с чего Сбер взял, что он вообще контролирует группу компаний Рамблер, а не только кинотеатр Okko? (про микроскопический чего-то там… для заказа столиков в ресторане, или что там у них из мелочи? Молчу, слишком незначительный актив). Мамут — велик, Греф, как обычно…
Сами договаривающиеся в прошлом однозначно говорили, что в СП войдут: онлайн-кинотеатр Okko, почтовый и «поисковый сервис» Rambler.ru (короче шкурка поверх API партнёрского поиска, Яндекс.Поиска). Агентство RNS, сайты «Газета.ru», «Лента.ру», «Афиша», Ferra.ru, «Секрет фирмы», «Чемпионат com», сервис по продаже билетов «Рамблер/Касса», блог-платформа LiveJournal (мёртвая).
На практике — главные онлайн-медиа страны в СП не вошли, с чем акционеров Сбера и поздравляю. Греф накупил проблемной фигни, а значимую собственность ему не отдали. Ещё ходили слухи о том, что Мамут, всё-таки, сбагрит в СП Грефу оффлайн-кинотеатр, но только один, сейчас уже не понимаю. Сбагрил, не сбагрил… Схематоз настолько мутный, что внутри может быть что угодно.