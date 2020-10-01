Медиаресурсы «Рамблера» могут быть объединены на одной платформе, хотя каждое СМИ сохранит и отдельный сайт, рассказали источники РБК. Платформа, где можно будет потреблять контент принадлежащих холдингу СМИ (Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша», «Чемпионат», RNS и проч), уже в разработке. В РБК узнали, что это будет «программа лояльности», позволяющая медиаресурсам делиться трафиком друг с другом. Среди вариантов её названия -- «Пряник» и «Луч».

Переименовать могут даже саму Rambler Group.

На электронную почту работников компании пришло письмо, в котором говорится, что медиа Rambler Group «давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции», и предлагается проголосовать для выбора «нового названия Rambler&Co». Среди предложенных названий — «Ракета», «Волна» и «Рамблер».

Планируется запуск издания «о финансах, бизнесе и будущем», его могут назвать «Секретом» (чему, наверное, обрадуются в «Секрете фирмы»), «Высотой» или как-то ещё.

В июле 2020 года всероссийская ежедневная аудитория старше 12 лет только у Lenta.ru на мобильных устройствах и десктопах составляла 1,9 млн человек, у «Газета.Ru» — 570,6 тыс. Суммарная ежедневная аудитория всех проектов Rambler Group в июле 2020-го составляла 6,6 млн человек, следует из данных Mediascope.

В августе стало известно, что Lenta.ru и Gazeta.ru получат госсубсидии на выплату зарплаты сотрудникам на 72 млн рублей как пострадавшие от коронакризиса компании.