С последним обновлением в мобильных приложениях и десктопной версии мессенджера стало возможно оставлять комментарии к постам в каналах, если в них включён чат для обсуждений. Поиск по комментариям не предусмотрен.

Администратор группы может включить анонимность, его сообщения будут публиковаться от имени группы, как в каналах, а сам он не появится в списке участников чата. В блоге Telegram подчеркнули, что анонимность пригодится тем, «кто отстаивает свои права и борется за свободу» со ссылкой на информацию о событиях вокруг президентских выборов в Белоруссии.

В августе белорусские протесты уже вызвали к жизни новую функцию «Телеграма» -- ограничение по участию в опросе на основе геопривязки сим-карты. В опросе о том, кто за кого голосовал на выборах президента страны, только люди с белорусской симкой могли выбрать конкретный ответ, остальным был доступен вариант «Я не из Беларуси».