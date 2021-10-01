Станислав Сажин рассказал в Facebook, что уходит с поста генерального директора «Доктор на работе», компании, которую основал почти 12 лет назад. Ушел он уже в августе. Основанную им же Национальную ассоциацию специалистов по развитию телемедицины он покинул в июле.

Не скрою, что одной из причин такого решения стало давление заказчиков и партнеров, которые требовали смены руководства «Доктора на работе» по репутационным причинам. Сначала я сопротивлялся, но сейчас вынужден признать поражение и прекратить свою работу в компании. С целью упрощения контроля над всей группой Доктора на работе мои партнеры создали управляющую компанию. Руководить ею и действовать без доверенности от имени Доктора на работе учредителями выбран Станислав Матвеев. Станислав — человек кристально чистой деловой и личной репутации, настоящий лидер и пример для подражания — руководит разработкой в компании уже несколько лет и именно его кандидатура вызвала наибольшую поддержку у тех, кто принимал решение.

Ещё одна причина состоит в том, что работать в найме, а тем более гендиректором, живя в другой стране — непосильная задача. Сажин живёт в Грузии и уже основал там новый стартап.

Сажин — один из главных евангелистов телемедицины в России, но репутация у него действительно неоднозначная.