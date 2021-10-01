Станислав Сажин рассказал в Facebook, что уходит с поста генерального директора «Доктор на работе», компании, которую основал почти 12 лет назад. Ушел он уже в августе. Основанную им же Национальную ассоциацию специалистов по развитию телемедицины он покинул в июле.
Не скрою, что одной из причин такого решения стало давление заказчиков и партнеров, которые требовали смены руководства «Доктора на работе» по репутационным причинам. Сначала я сопротивлялся, но сейчас вынужден признать поражение и прекратить свою работу в компании.
С целью упрощения контроля над всей группой Доктора на работе мои партнеры создали управляющую компанию. Руководить ею и действовать без доверенности от имени Доктора на работе учредителями выбран Станислав Матвеев.
Станислав — человек кристально чистой деловой и личной репутации, настоящий лидер и пример для подражания — руководит разработкой в компании уже несколько лет и именно его кандидатура вызвала наибольшую поддержку у тех, кто принимал решение.
Ещё одна причина состоит в том, что работать в найме, а тем более гендиректором, живя в другой стране — непосильная задача. Сажин живёт в Грузии и уже основал там новый стартап.
Сажин — один из главных евангелистов телемедицины в России, но репутация у него действительно неоднозначная.
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Впрочем, по мере написания статьи автор
А подскажите неграмотному, какой глубокий смысл делать стартап в Грузии? С одной стороны понятно что все крайне дешево. Но это, наверное, не главный фактор, иначе бы все стартапы делали на Гаити.
Надо же какая выносливая компания. Почти год держались, защищали даже. Но не удержались.
Скорее всего, в Грузии сидит какое-то юрлицо, может быть бэкофис.
С кадрами там средненько.
Но с налогами хорошо.
Я бы предположил, что существенная часть реально влияющих на бизнес сотрудников — совсем не в Грузии, работают удалённо.
Ну и почему бы и нет.