Основателя «Доктора на работе» Сажина попросили из компании в связи с репутацией


Станислав Сажин рассказал в Facebook, что уходит с поста генерального директора «Доктор на работе», компании, которую основал почти 12 лет назад. Ушел он уже в августе. Основанную им же Национальную ассоциацию специалистов по развитию телемедицины он покинул в июле.

Не скрою, что одной из причин такого решения стало давление заказчиков и партнеров, которые требовали смены руководства «Доктора на работе» по репутационным причинам. Сначала я сопротивлялся, но сейчас вынужден признать поражение и прекратить свою работу в компании.

С целью упрощения контроля над всей группой Доктора на работе мои партнеры создали управляющую компанию. Руководить ею и действовать без доверенности от имени Доктора на работе учредителями выбран Станислав Матвеев.

Станислав — человек кристально чистой деловой и личной репутации, настоящий лидер и пример для подражания — руководит разработкой в компании уже несколько лет и именно его кандидатура вызвала наибольшую поддержку у тех, кто принимал решение.

Ещё одна причина состоит в том, что работать в найме, а тем более гендиректором, живя в другой стране — непосильная задача. Сажин живёт в Грузии и уже основал там новый стартап.

Сажин — один из главных евангелистов телемедицины в России, но репутация у него действительно неоднозначная.

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Добавить 4 комментария

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    ifp5

    А подскажите неграмотному, какой глубокий смысл делать стартап в Грузии? С одной стороны понятно что все крайне дешево. Но это, наверное, не главный фактор, иначе бы все стартапы делали на Гаити.

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    Юрий Синодов > ifp5 контекст

    Скорее всего, в Грузии сидит какое-то юрлицо, может быть бэкофис.
    С кадрами там средненько.
    Но с налогами хорошо.

    Я бы предположил, что существенная часть реально влияющих на бизнес сотрудников — совсем не в Грузии, работают удалённо.

    Ну и почему бы и нет.

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