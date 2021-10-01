Ведомости сообщают о мировом соглашении с Минюстом США Олега Тинькова:

Основатель и совладелец TCS Group Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении в США, хотя накануне отрицал свою виновность, передает корреспондент «Ведомостей» со слушания в Окружном суде Северной Калифорнии, которое прошло в режиме видеоконференции.

Признание вины является частью мирового соглашения с минюстом США. Как пояснил на заседании судья, без признания вины мировое соглашение не будет работать. Еще одним условием соглашения является обязанность Тинькова выплатить штраф в размере $506 млн, заявил в ходе судебного заседания представитель обвинения.