Как минимум, почтовые отделения Москвы скрещивают с пунктами выдачи «Wildberries», вместе с этим у них расширяется график работы — они закрываются не в 19-20 часов, а в 21 час, и работают по воскресеньям.



Читатели Roem.ru сообщили о том, что они стали свидетелями переделки почтовых отделений, как минимум в Москве, откуда убрали стеллажи с едой, где добавили кабинки для переодевания и добавили вывеску «Wildberries» к вывескам «Почты России» и «Почта-банка».

В московском регионе у «Почты России» более 1200 отделений, у «Wildberries» — более 6000, то есть «Почта России» может расширить сеть ПВЗ маркетплейса приблизительно на 20%, кроме того, WB декларировала, что будет использовать для доставки товаров и магистральные маршруты «Почты России», что может решить проблему убыточности почтового предприятия, нависающую над почтой несколько последних лет.

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