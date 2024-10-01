Дмитрий Сергиенков, генеральный директор «HeadHunter», расписал в своём интервью проблемы рынка труда и российского бизнеса вообще, связанные с недостатком рабочей силы.

Надо заметить, что существенная их (проблем) часть, связанная с демографией, вообще не является неожиданностью — мы писали о них ещё в 2011-м году.

Впрочем, далеко не все текущие проблемы связаны с демографией, Дмитрий перечисляет следующее:

Демография, конечно, влияет на рынок труда: за последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда,— это люди в возрасте от 19 до 40 лет, число которых за это же время снизилось уже на 2 млн. В первую очередь такое сокращение происходит по демографическим причинам: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности. Происходит и рост зарплат: При предельной занятости населения работодатели сильно поднимают зарплаты на новые позиции, они стимулируют таким образом людей покидать текущие места работы, что влечет за собой создание новых вакансий, еще большую конкуренцию и в конечном итоге еще больший рост предлагаемых зарплат. И это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике. Как следствие — меняется и структура экономики и само устройство предприятий: Потому мы видим: рост зарплат в этом сегменте наименьший в коммерческом секторе, а отток в другие сектора — наибольший. Перед многими компаниями сейчас встанет необходимость перестройки в целом процессов и балансировки корзин расходов. Часть бизнесов закроются, часть станут намного эффективнее с точки зрения использования человеческого капитала.

Основной прогноз Дмитрия: Россия просто будет вынуждена наращивать эффективность труда и его автоматизацию, иначе компании просто не смогут вытягивать своё собственное присутствие на рынке, если будут пытаться решать проблемы низкой производительности труда наймом дополнительной рабочей силы.

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