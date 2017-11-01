В начале ноября «Одноклассники» и новый онлайн-кинотеатр Start.ru, который входит в компанию Yellow Black and White, запустили витрину с подпиской на платный видеоконтент внутри соцсети. Об этом «Роем!» сообщили представители соцсети. Пользователям «Одноклассников» будут доступны премьеры и вся библиотека Start.ru. Позже в соцсети и в кинотеатре появится эксклюзивный контент, снятый специально для видеосервиса.

Стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. «Одноклассники» и Start.ru будут делить доходы от подписки по схеме revenue sharing. Остальные видео, фильмы и сериалы в соцсети продолжат распространяться бесплатно по рекламной модели. Сервис рассчитан в том числе и на зарубежных пользователей, для них контент кинотеатра будет доступен с субтитрами на нескольких языках.

В марте этого года стало известно, что в «Одноклассниках» проводят тестирование платной подписки на видеоконтент социальной сети. Тогда представители соцсети рассказывали, что будет несколько вариантов платить за контент: платная подписка на телеканалы, сериалы и другое или оплата за просмотр отдельного видео. Схему монетизации рассчитывали выбрать в течение шести месяцев.