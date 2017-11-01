Россия заняла 35 место из 190 стран в рейтинге Doing Business, который каждый год составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC). Об этом сообщил РБК со ссылкой на сообщение Всемирного банка. Так, Россия улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда находилась на 40 месте, однако темпы роста оказались ниже прошлогодних. От конкурентов страна отстает по критериям международной торговли, разрешений на строительство и налогов. Продвижение России в этом рейтинге прописано в майских указах президента Владимира Путина: к 2018 году она должна входить в топ-20 рейтинга. Первое место, как и в прошлом году, заняла Новая Зеландия. На втором месте — Сингапур, на третьем — Дания.