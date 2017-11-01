Образовательная онлайн-платформа «Нетология» запустит собственный кампус, рассчитывая, что он удвоит ее выручку от офлайновых курсов, которая за неполный 2017 год составила 66 млн рублей. Операционный директор «Нетологии» Алексей Полехин пояснил, что компания не планирует снижать активность на рынке онлайн-обучения, офлайновые курсы станут дополнением к основному бизнесу. Рынок очного дополнительного образования в области digital превосходит онлайн-сегмент в девять-десять раз, при этом в России очевиден кадровый голод в области IT, говорит топ-менежер компании.

Кампус «Нетологии» расположен в Москве в офисном центре на Нижней Красносельской улице, всего компания арендует 450 квадратных метров, где будут находиться учебные классы и другие необходимые помещения.

Ранее у «Нетологии» был опыт офлайн-программ, которые компания проводила на чужих площадках. По собственным данным компании, до сих пор на офлайн приходилось 30%, а на онлайн — 70% ее выручки. В 2016 году проект заработал на обучении интернет-профессиям в офлайне 31 млн рублей, а в неполном 2017 году — 66 млн руб. Теперь компания планирует почти в два раза увеличить доход от офлайн-оперирования.

В августе 2017 года «Нетология» привлекла инвестиции «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая приобрела 40% в компании у прежних инвесторов проекта Inventure Partners и Buran Venture Capital, оценив ее в $60 млн. Оставшиеся 60% сохранились за основателями «Нетологии».