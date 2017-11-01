По данным The Wall Street Journal, в 2017 году стартапы привлекли через ICO более 1 млрд долларов, что в десять раз больше, чем за весь 2016 год. При этом на долю российских проектов приходится $293 млн. «Зарабатывать на криптовалютах нужно прямо сейчас», — сходятся во мнении эксперты. 28 ноября инвесторы, стартаперы и бизнесмены соберутся под крышей Технопарка «Сколково», чтобы обсудить перспективы и возможности бизнеса, построенного на криптовалютах и технологии блокчейн.

«Криптоконференция», запланированная на конец ноября, станет самым крупным событием в России, посвященном криптовалюте, ICO и майнингу. Организаторы рассчитывают привлечь на конференцию более 1500 человек. Перед участниками выступят 25 ведущих экспертов отрасли, среди них — яркие представители бизнеса и власти. Спикеры подведут итоги года, расскажут о прогнозах развития криптовалюты в России, определят грядущие тренды в ICO и на своем примере продемонстрируют, сколько в реальности можно заработать на блокчейне. Как известно, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 июля 2018 года разработать поправки, регулирующие процедуру размещения криптовалют, а майнинг — обложить налогом. Позицию законодателя по вопросу легальности криптовалют на «Криптоконференции» озвучит Элина Сидоренко, эксперт Государственной Думы РФ и директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России. Легальность ICO и криптовалют в России. Позиция законодателя. Элина Сидоренко, эксперт Государственной Думы, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России. По мнению Элины Сидоренко, государству пришло время определить правила игры. «Для этого нужно максимально учесть опасности и риски, которые связаны с оборотом. Это, прежде всего, анонимность платежей с точки зрения транснациональных переводов и легализации преступных доходов, возможности использования криптовалюты в теневом сегменте интернета, финансирование терроризма, хотя сейчас, к счастью, этот сегмент не сильно развит», — заявляла ранее она в эфире одной из радиостанций.

Также на конференции выступят Владислав Кочетков (ФИНАМ), Олег Иванов (InvestBazar & CryptoBazar Funds), Владимир Горбунов (криптобанк Crypterium, PayQR и Workle), Петр Никонов (ФРИИ) и другие.

Организаторы обещают «бомбы» от крупнейших российских ICO. «Мы пригласили на конференцию ICO-проекты, которые сейчас входят в 5-ку самых масштабных в России: это RMC (Russian Mining Center), собравший инвестиции на $43,2 млн, и Kickiko, с цифрой в $26 млн., — рассказал организатор мероприятия и генеральный директор Crypto Event Николай Волосянков. — Будет много практики. Типичные ошибки, просчеты экономики токенов, провальные и, наоборот, выдающиеся маркетинговые стратегии — эксперты обещают поделиться не просто теорией, а личным опытом».

Николай Волосянков, организатор конференции CryptoEvent

Помимо вышеперечисленных компаний, кейсы подготовят Никита Марин (ICOBox), член экспертного совета при Государственной Думе по цифровой экономике и блокчейн технологиям; Александр Бородич, бывший топ-менеджер Mail.ru Group и основатель громкого проекта Universa; Эдгар Берс (Polybius и HashCoins), Юрий Лобынцев (Co-Founder/CTO в Cindicator) и другие.

Мероприятие будет полезно как стартаперам новой волны, планирующим выйти на ICO, так и самым обычным пользователям. «Зачастую, инвестировать в новые бизнесы могут только те, у кого и так много денег. Блокчейн все изменил. Теперь — когда все автоматизировано — компании начинают принимать хоть 20 долларов от кого угодно. Открылся путь для маленьких капиталов, и открылись новые возможности для молодых специалистов», — считает Иван Коваль-Зайцев (TrueTrading), профессиональный трейдер, пионер в инвестировании на ICO и спикер «Криптоконференции».

500% на криптотрейдинге или почему нельзя инвестировать в ТОП-10 криптовалют. Иван Коваль-Зайцев (TrueTrading), профессиональный трейдер, пионер в инвестировании на ICO

Старт конференции даст открытие блокчейн-выставки на территории Технопарка «Сколково», где все участники смогут посетить стенды компании криптоиндустрии: разработчиков ПО, машин для майнинга, криптобирж, инвестиционных стендов, блокчейн-платформ. Традиционно организаторы предлагают несколько вариантов билетов: для тех, кто хочет посетить только выставку, базовый, бизнес и VIP, приобрести их можно на официальном сайте «Криптоконференции».