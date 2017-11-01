С 1 ноября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom сократили время бесплатного фонового прослушивания аудиозаписей. Об этом TJ сообщили в агентстве United Media Agency, которое выступает посредником между Mail.Ru Group (владеет обеими соцсетям) и правообладателями.

Месяц назад ВКонтакте и «Одноклассники» попросили по 149 рублей за прослушивание больше чем часа музыки в день, а сейчас бесплатное время сокращено вдвое. Бесплатно — 30 минут.